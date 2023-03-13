В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года внесли в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно документу, в следующем году призывной возраст году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Впервые инициатива о повышении возраста призыва на срочную службу в России была озвучена в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.