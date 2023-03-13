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6 минут назад

СМИ: в Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста

Лера Букина

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года внесли в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, в следующем году призывной возраст году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Впервые инициатива о повышении возраста призыва на срочную службу в России была озвучена в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указывал на необходимость поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст увеличить на три года - с 27 до 30 лет. Кроме того, он сообщал о важности в предоставлении гражданам возможности по своему желанию поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

Политика,Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,Госдума,
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