К идее переименовать Россию в Московию можно относиться с улыбкой. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав подобную инициативу «нелепым курьезом», пишет ТАСС.

По его словам, на эту тему было уже много шуток. Песков посоветовал относиться с улыбкой к подобным идеям.

«РФ, как бы кто бы ее ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией», - сказал Песков.

Ранее на Украине появилась петиция, в которой автор предлагал заменить в украинском языке слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а «русский» на «московский». Инициатива быстро набрала более 25 тысяч подписей, после чего ее должен рассмотреть президент.