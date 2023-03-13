В понедельник, 13 марта, президент России Владимир Путин примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как уточнил представитель Кремля, в ходе встречи стороны затронут разные вопросы. Среди них, как указал Песков, - социально-экономическое развитие региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО).

«Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики», - подчеркнул Песков.