В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
54 минуты назад

В Кремле анонсировали встречу Путина и Кадырова

Лера Букина

В понедельник, 13 марта, президент России Владимир Путин примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как уточнил представитель Кремля, в ходе встречи стороны затронут разные вопросы. Среди них, как указал Песков, - социально-экономическое развитие региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО).

«Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики», - подчеркнул Песков.

Также стало известно, что сегодня состоялся телефонный разговор между главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков ранее подчеркнул, что инициатором беседы была Армения. Как уточнил официальный представитель Кремля, сторонам удалось рассмотреть практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий