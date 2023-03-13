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1 час назад

Патрушев оценил выгоду Украины от взрывов на «Северных потоках»

Елена Прошина

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что украинская сторона ничего не потеряла и не приобрела от взрыва на «Северных потоках». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Патрушев: Украине взрывы на "Северных потоках" были ни к чему
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, Берлин осознает, что удар по трубопроводу, безусловно, приведет к остановке немецкой экономики. Кроме того, Германия осознает, что тесные экономические связи между ней и Россией никогда не приветствовались ни США, ни Великобританией. Киеву же просто не выгодно уничтожение трубопровода.

«Режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему», — сказал он.

Он также отметил, что власти Германии идут на поводу у США, которые предлагают Берлину более выгодные варианты. По мнению Патрушева, современная Германия несамостоятельна, он напомнил, что американцы держат в Германии 35-тысячную армию.

Ранее газета New York Times сообщила, что взрывы на трубопроводе совершила некая проукраинская группировка. При этом подчеркивалось, что такие планы не были известны украинским властям.

По мнению немецкой газеты Zeit, теракт проводился с некой яхты, которая была арендована у компании, принадлежащей двум украинцам.

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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