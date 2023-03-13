Патрушев: Украине взрывы на "Северных потоках" были ни к чему

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что украинская сторона ничего не потеряла и не приобрела от взрыва на «Северных потоках». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

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По его мнению, Берлин осознает, что удар по трубопроводу, безусловно, приведет к остановке немецкой экономики. Кроме того, Германия осознает, что тесные экономические связи между ней и Россией никогда не приветствовались ни США, ни Великобританией. Киеву же просто не выгодно уничтожение трубопровода.

«Режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему», — сказал он.

Он также отметил, что власти Германии идут на поводу у США, которые предлагают Берлину более выгодные варианты. По мнению Патрушева, современная Германия несамостоятельна, он напомнил, что американцы держат в Германии 35-тысячную армию.

Ранее газета New York Times сообщила, что взрывы на трубопроводе совершила некая проукраинская группировка. При этом подчеркивалось, что такие планы не были известны украинским властям.