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4 часа назад

Песков назвал нелепым курьезом идею переименовать РФ в Московию

ТАССиещё 11

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия останется Россией, к предложениям переименовать ее в Московию можно относиться только с улыбкой, отметил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал нелепым курьезом идею переименовать РФ в Московию
Фото: Владимир Вятки/РИА «Новости»Владимир Вятки/РИА «Новости»

"Это, наверное, относится к нелепым курьезам - подобные сообщения и подобные решения. Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Еще раз повторяю, можно только с улыбкой к этому относиться, РФ, как бы кто ее ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в "Московию" в украинском языке. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей. В петиции также предлагается заменить слова "Российская Федерация" на "Московская Федерация", "русский" - на "московский".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое поручение Зеленского очередным свидетельством попытки создания из Украины "анти-России". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что у России есть чем ответить, и предложил называть Украину "Бандера-рейхом".

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