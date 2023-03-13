Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Пашиняном

Состоялся телефонный разговор между главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , передает РИА Новости.

Как уточнил официальный представитель Кремля, сторонам удалось обсудить реализацию договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, включая шаги по обеспечению безопасности на границе.

Кроме того, по словам Пескова, Путин и Пашинян затронули вопрос необходимости решения всех вопросов по карабаху в конструктивном ключе, в тесном контакте сторон с миротворцами РФ.