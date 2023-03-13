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10 минут назад

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Лера Букина

Состоялся телефонный разговор между главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Пашиняном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточнил официальный представитель Кремля, сторонам удалось обсудить реализацию договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, включая шаги по обеспечению безопасности на границе.

Пашинян назвал условия, при которых не подпишет мирный договор с Азербайджаном

Кроме того, по словам Пескова, Путин и Пашинян затронули вопрос необходимости решения всех вопросов по карабаху в конструктивном ключе, в тесном контакте сторон с миротворцами РФ.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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