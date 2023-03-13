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1 час назад

Патрушев: США много лет контролировали Меркель, а сейчас продолжают унижать Германию

ТАССиещё 1

Нынешняя Германия несамостоятельна: долгие годы США контролировали занимавшую должность канцлера Ангелу Меркель, и сегодня продолжают унижать ФРГ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника "Аргументы и факты".

Патрушев: США контролировали Меркель, а сейчас продолжают унижать Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уже давно понятно, что современное германское государство несамостоятельно. Вашингтон навязывает Берлину свою экономическую и экологическую политику, держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент. Известно, что долгие годы Белый дом контролировал Ангелу Меркель, а сегодня заставляет немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе", - заметил он.

Возможно, считает Патрушев, именно для этого в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом срочно был вызван нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Тем самым США продолжают унижать Германию, показывая ей свое место", - констатировал он.

Политика,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Джозеф Байден,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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