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30 минут назад

Патрушев считает, что Украине взрывы на "Северных потоках" были ни к чему

ТАСС

Украине вряд ли были нужны взрывы на "Северных потоках", она ничего от них не получила, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника "Аргументы и факты".

Патрушев: Украине взрывы на "Северных потоках" были ни к чему
Фото: ТАССТАСС

"Выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", - считает он.

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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