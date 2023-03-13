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31 минуту назад

NYT: международный уголовный суд заведет два дела на Россию

Ura.Ruиещё 1

Международный уголовный суд собирается возбудить два дела против России по обвинению в военных преступлениях, которые якобы российская армия совершила на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

NYT: международный уголовный суд заведет два дела на Россию
Фото: ura.ruura.ru

«Международный уголовный суд намерен возбудить два дела о военных преступлениях, связанных с действиями России на Украине, и будет запрашивать ордера на арест нескольких человек, по словам нынешних и бывших официальных лиц, осведомленных о решении, которые не имели права выступать публично. Эти дела представляют собой первые международные обвинения, выдвинутые с начала конфликта», — передает The New York Times.

Следственные группы обвинили Россию в ударах по гражданской инфраструктуре. Также сообщается, что Россия якобы похищала украинских детей и отправляла их в лагеря на перевоспитание. Издание отмечает, что вероятность судебного разбирательства низкая, так как суд не может рассмотреть дело заочно и Россия, скорее всего, не станет выдавать своих чиновников.

В Кремле опровергали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Сообщалось, что Украина устраивает провокации для обвинения России. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия наносит удары только по военным объектам и ВСУ. Ранее The New York Times сообщала, что Пентагон отказался помогать ООН проводить расследования против России из-за действий на Украине. Причиной стало нежелание привлекать к ответственности американских военных.

Политика,Минобороны России,ООН,Пентагон,
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