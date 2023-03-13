Захарова: власти США будут поддерживать устойчивость банковской системы бумагой и краской

«Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут «поддерживать устойчивость банковской системы» может каждый ребёнок - бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», — написала она в Telegram.