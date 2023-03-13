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40 минут назад

Захарова: власти США будут поддерживать устойчивость банковской системы бумагой и краской

RT на русскомиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент США Джо Байден выступит с обращением, посвящённым защите американской банковской системы.

Захарова: власти США будут поддерживать устойчивость банковской системы бумагой и краской
Фото: 

«Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут «поддерживать устойчивость банковской системы» может каждый ребёнок - бумагой и краской. Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», — написала она в Telegram.

Ранее сообщалось, что власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) доступ к их сбережениям.

Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,
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