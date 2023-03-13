В России хотят увеличить пособия безработным

В России службам занятости предложили составлять индивидуальный план работы с каждым безработным гражданином, сообщает «Парламентская газета».

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Им должны помогать найти работу, пройти обучение и переподготовку или открыть свой бизнес. Предлагается оказывать помощь, как уволенным наемным работникам, так и прекратившим деятельность самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Они смогут получать пособие по безработице в максимальном размере, которое хотят увеличить до минимального размера оплаты труда в стране.

Такие предложения содержатся в проекте закона о занятости, который Госдума рассмотрит в первом чтении в ближайшее время. Документ внесен группой депутатов во главе со спикерами Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Как сообщил заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, действующий закон о занятости от 1991 году, устарел, так как, прежде всего, нацелен на оказание помощи уже оказавшимся без работы. В новом документе делается акцент на предотвращение безработицы.