Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что для переговоров между Киевом и Москвой всегда есть место — это грандиозное вранье. В этом уличила дипломата официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Дипломат отметила, что Кулеба обозвал итальянцев, выступающих за урегулирование конфликтов путем переговоров, лицемерами.

«В его понимании эта точка зрения не что иное, как пожелание его стране поражения и прекращения её существования: «не мир, а надпись "покойся с миром» на могиле Украины"», — подчеркнула она.

Захарова призвала зафиксировать крылатую некрофилическую фразу, сформулированную Кулебой в отношении Украины. Она указала, что глава украинского МИД якобы не видит готовности Москвы к переговорам, но сами представители режима законодательно запретили переговоры с российскими властями.