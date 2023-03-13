В Совбезе РФ заявили, что у США и Англии есть спецназ для совершения диверсий

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что у США и Англии есть подразделения специального назначения для совершения диверсий подобных тем, что были устроены на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" летом прошлого года. Об этом он сказал в интервью газете "Аргументы и Факты".

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По словам Патрушева, другие государства-члены НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсий, но только с одобрения и поддержки страны, "диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе".

Ранее газета The New York Times заявила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов.