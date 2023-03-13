В Совбезе РФ заявили, что у США и Англии есть спецназ для совершения диверсий

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что у США и Англии есть подразделения специального назначения для совершения диверсий подобных тем, что были устроены на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" летом прошлого года. Об этом он сказал в интервью газете "Аргументы и Факты".
По словам Патрушева, другие государства-члены НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсий, но только с одобрения и поддержки страны, "диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе".
Ранее газета The New York Times заявила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов.
В дальнейшем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не верят публикациям NYT, WSJ и других западных СМИ, что за терактом на "Северных потоках" может стоять проукраинская группировка, никак не связанная со спецслужбами. По его словам, подобная операция под силу только хорошо обученным государственным структурам.