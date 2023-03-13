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1 час назад

В Совбезе РФ заявили, что у США и Англии есть спецназ для совершения диверсий

Газета.Ruиещё 6

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что у США и Англии есть подразделения специального назначения для совершения диверсий подобных тем, что были устроены на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" летом прошлого года. Об этом он сказал в интервью газете "Аргументы и Факты".

В Совбезе РФ заявили, что у США и Англии есть спецназ для совершения диверсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Патрушева, другие государства-члены НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсий, но только с одобрения и поддержки страны, "диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе".

Журналист Херш рассмеялся от публикации NYT о «Северных потоках»

Ранее газета The New York Times заявила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов.

В дальнейшем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не верят публикациям NYT, WSJ и других западных СМИ, что за терактом на "Северных потоках" может стоять проукраинская группировка, никак не связанная со спецслужбами. По его словам, подобная операция под силу только хорошо обученным государственным структурам.

Политика,Северный поток 2,Планы НАТО,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,НАТО,Совет безопасности РФ,
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