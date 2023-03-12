Володин анонсировал отчет Мишустина в Госдуме

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступит с отчетом в Госдуме через несколько дней. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, предположительно это произойдет 22-23 марта.

«Окончательную дату определим на следующей неделе»– написал Володин в Telegram-канале.

Спикер также предложил читателям его канала подготовить вопросы для главы правительства.

Статья 114 Конституции РФ гласит, что правительство ежегодно отчитывается перед Государственной Думой о работе за прошлый год.