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44 минуты назад

Захарова заявила о неизменности позиции России по зерновой сделке

Майк Габриелян

России невыгодно продление зерновой сделки: российский экспорт блокируется западными санкциями, а поставки с Украины свободно поступают на мировой рынок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций», - заявила она.

Она отметила, что второй срок (120 дней) действия черноморской инициативы истекает 18 марта. Киев проявляет активность и пытается привлечь к вопросу другие страны, но «переговоры с участием российских представителей по этому вопросу не велись».

Захарова назвала условие продления зерновой сделки

Захарова напомнила, что позиция России по вопросу продления сделки не изменилась.

«Заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 г. договорённости должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки», - отметила представитель МИД РФ.

Ране в МИД заявили, что за восемь месяцев выполняется только одна часть сделки: из украинских портов активно вывозится зерно. https://news.rambler.ru/politics/50307099-mid-rf-zernovaya-sdelka-ne-rabotaet/

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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