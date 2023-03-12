России невыгодно продление зерновой сделки: российский экспорт блокируется западными санкциями, а поставки с Украины свободно поступают на мировой рынок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций», - заявила она.

Она отметила, что второй срок (120 дней) действия черноморской инициативы истекает 18 марта. Киев проявляет активность и пытается привлечь к вопросу другие страны, но «переговоры с участием российских представителей по этому вопросу не велись».

Захарова напомнила, что позиция России по вопросу продления сделки не изменилась.

«Заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 г. договорённости должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки», - отметила представитель МИД РФ.