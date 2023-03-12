Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из российских регионов, сообщили в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент эфира опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

Также, по данным программы, у российского лидера запланированы международные контакты. Помимо этого, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выступит на коллегии Генпрокуратуры.