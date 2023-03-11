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2 минуты назад

Кабмин одобрил проект о распоряжении конфискованной недвижимостью

Илья Родин

Правительство России в субботу, 11 марта, одобрило законопроект о совершенствовании системы распоряжения конфискованной жилой недвижимостью. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт кабмина.

Кабмин одобрил проект о распоряжении конфискованной недвижимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В кабмине пояснили, что одобренный проект закона будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

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Также правительство одобрило сохранение прав военнослужащих на жилье по прежнему месту службы.

Согласно документу, за военными, проходящими службу по контракту за пределами России или в ее отдельных регионах, и их семьями сохраняется право на жилье по прежним местам службы.

Кроме того, предполагается улучшение расчета денежной компенсации за наем жилья.

Политика,Генпрокуратура РФ,Госдума,Правительство РФ,
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