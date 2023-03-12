Захарова заявила о «грандиозном вранье» Киева о переговорах с РФ

«Сам он (Дмитрий Кулеба — прим. URA.RU), вроде бы, согласен с тем, что для переговоров „всегда есть место“, но только не видит никакого стремления к ним со стороны России. Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.