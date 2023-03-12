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1 час назад

Захарова заявила о «грандиозном вранье» Киева о переговорах с РФ

Ura.Ruиещё 1

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что для переговоров Москвы и Киева с российской стороны нет стремления к дипломатии является «грандиозным враньем». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова заявила о «грандиозном вранье» Киева о переговорах с РФ
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Сам он (Дмитрий Кулеба — прим. URA.RU), вроде бы, согласен с тем, что для переговоров „всегда есть место“, но только не видит никакого стремления к ним со стороны России. Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить конфликт мирным путем. Однако президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переговоры Москвы и Киева невозможны, узаконив это соответствующим указом. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что ни украинская сторона, ни ее западные партнеры не настроены на начало мирных переговоров с Россией.

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