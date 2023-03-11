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59 минут назад

В России оценили последствия выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ

Lenta.ru

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев прокомментировал, к чему привел выход Москвы из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Его слова приводит РИА Новости.

В России рассказали о последствиях отказа от юрисдикции ЕСПЧ
Фото: ТАССТАСС

В рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели Лебедев оценил последствия выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ и заявил, что это решение не повлияло на правосудие.

«Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались», — отметил он.

Глава Верховного суда России добавил, что когда решение судьи отменяют или меняют постановление, приговор, то он остается недоволен этим. Он подчеркнул, что Москва не отреклась от общепризнанных принципов и норм международного права, поэтому сейчас для российской судебной системы не существует ограничения.

Лебедев добавил, что Верховный суд занимается тем, «чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным». Система работает для человека, заключил он.

16 сентября Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Она находилась там с 1998 года.

Политика,Вячеслав Лебедев,Верховный суд,ЕСПЧ,ШОС,
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