Захарова заподозрила представителя Госдепа в раздвоении личности

Дипломат процитировала заявление Прайса о том, что Соединенные Штаты обещают поддерживать суверенитет и территориальную целостность БиГ, а также привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать государственные институты и нарушить Дейтонское мирное соглашение. Вашингтон также предостерег от угроз отделения Республики Сербской от БиГ, высказанных ее президентом Милорадом Додиком.