В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
48 минут назад

Захарова заподозрила представителя Госдепа в раздвоении личности

Lenta.ruиещё 4

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила представителя Госдепартамента США Неда Прайса в раздвоении личности после слов о Боснии и Герцеговине (БиГ). Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Захарова заподозрила представителя Госдепа в раздвоении личности
Фото: ТАССТАСС

Дипломат процитировала заявление Прайса о том, что Соединенные Штаты обещают поддерживать суверенитет и территориальную целостность БиГ, а также привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать государственные институты и нарушить Дейтонское мирное соглашение. Вашингтон также предостерег от угроз отделения Республики Сербской от БиГ, высказанных ее президентом Милорадом Додиком.

«Невероятно. Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ОСБ ООН 1244, и получите диагноз - раздвоение личности», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что вопреки решению Совбеза ООН Вашингтон в 2008 году признал независимость Косово, тем самым нарушив суверенитет и территориальную целостность Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что власти самопровозглашенной республики Косово не желают нормализации отношений и планируют втянуть Белград в конфликт с НАТО.

Политика,Александр Вучич,Нед Прайс,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Совбез ООН,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий