Кадыров показал боевые трофеи с передовой

Глава Чечни Рамазан Кадыров показал в Telegram-канале, какие боевые трофеи российским военнослужащим удалось захватить на передовой. На фото он продемонстрировал переносные зенитно-ракетные комплексы: американский "Стингер" и украинскую "Иглу".

Фото: Телеграм-канал Kadyrov_95 Телеграм-канал Kadyrov_95

"Выражаю благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого разнообразия оружия, которое интересно держать в руках и изучать", - добавил Кадыров.

В ноябре прошлого года бойцы гвардейского воздушно-десантного соединения захватили на Украине японский внедорожник Toyota Mega Cruiser. В сентябре российские солдаты захватили у Вооруженных сил Украины американский БТР M113.