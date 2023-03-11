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36 минут назад

Кадыров показал боевые трофеи с передовой

Газета.Ruиещё 1

Глава Чечни Рамазан Кадыров показал в Telegram-канале, какие боевые трофеи российским военнослужащим удалось захватить на передовой. На фото он продемонстрировал переносные зенитно-ракетные комплексы: американский "Стингер" и украинскую "Иглу".

Кадыров показал боевые трофеи с передовой
Фото: Телеграм-канал Kadyrov_95Телеграм-канал Kadyrov_95

"Выражаю благодарность Североатлантическому альянсу за предоставление такого разнообразия оружия, которое интересно держать в руках и изучать", - добавил Кадыров.

В ноябре прошлого года бойцы гвардейского воздушно-десантного соединения захватили на Украине японский внедорожник Toyota Mega Cruiser. В сентябре российские солдаты захватили у Вооруженных сил Украины американский БТР M113.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Политика,Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
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