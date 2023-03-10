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20 минут назад

Россия запросила заседание СБ ООН на тему Украины

Елена Прошина

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН на 14 марта. Об этом дипломат рассказал в своём Telegram-канале.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что на заседании планируют обсудить русофобию как фактор, который препятствует разрешению конфликта на Украине. Заседание запрошено на 17:00. Как уточняет Полянский, имена докладчиков собираются озвучить перед самым заседанием, чтобы спикеры «не подвергались давлению со стороны недругов».

«Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе», – добавил он.

Ранее дипломат из России Дина Гильмутдинова заявила о неприкосновенности права вето в Совете Безопасности ООН.

«Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от втягивания в сомнительные авантюры», – считает она.

Политика,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,
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