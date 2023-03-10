Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Уточняется, что на заседании планируют обсудить русофобию как фактор, который препятствует разрешению конфликта на Украине. Заседание запрошено на 17:00. Как уточняет Полянский, имена докладчиков собираются озвучить перед самым заседанием, чтобы спикеры «не подвергались давлению со стороны недругов».