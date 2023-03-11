В МИД объяснили использование евро для оплаты в консульствах РФ в ФРГ

«Консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платёжных системах VisaVisa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР», — также подчеркнули в министерстве.