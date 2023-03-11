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17 минут назад

В МИД России объяснили использование евро для оплаты в консульствах РФ в ФРГ

Lenta.ruиещё 3

В МИД России объяснили, что консульские учреждения РФ в разных государствах, согласно законодательству, принимают оплату в валюте страны пребывания. Так в ведомстве отреагировали в Telegram на публикации в СМИ об использовании в российском консульстве в ФРГ для оплаты евро.

В МИД объяснили использование евро для оплаты в консульствах РФ в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платёжных системах VisaVisa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР», — также подчеркнули в министерстве.

Там также объяснили, что консульствам России разрешено использовать лишь так называемые ЕС карты. Практически у всех граждан, проживающих в ФРГ, такие имеются.

Ранее власти Шри-Ланки решили внедрить систему «Мир» на территории страны, но спустя некоторое время передумали. Одной из основных причин, по которой местные власти отказались от этой идеи, называется санкционное давление со стороны Соединенных Штатов.

Политика,МИД России,Visa,ЕС,
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