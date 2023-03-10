Захарова призвала США отреагировать на гонения монахов УПЦ на Украине

Вашингтон не сможет "не увидеть" гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ) на этот раз. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя предписание монахам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической УПЦ покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды.

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Дипломат обратила внимание на соответствующее предупреждение и.о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины), опубликованное на сайте обители в пятницу.

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"В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз "не увидеть" гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится", - отметила Захарова.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. Нижняя лавра, на территории которой расположен Киево-Печерский монастырь и резиденция митрополита Украинской православной церкви, по решению, принятому в 2013 году, до сих пор находилась в бессрочном пользовании УПЦ. Верхняя лавра, где расположен Успенский собор, а также Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство музея отказалось продлить договор. 7 января глава раскольничьей Православной церкви Украины Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе, где ранее проходили богослужения канонической церкви.

В последнее время украинские власти активизировали кампанию против УПЦ. С середины ноября 2022 года Служба безопасности Украины проводит обыски в ее храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". 1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное, по сути, на запрет УПЦ.