«Не на жизнь, а на смерть»: Лавров о гибридной войне Запада против РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Запад для себя решил, что гибридная война против России должна идти не на жизнь, а на смерть. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

«При этом в отношении России употребляются предельно агрессивные выражения, предельно агрессивная риторика и действия, которые выражаются прежде всего в незаконных беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть», — сказал Лавров.

новость от 15 февраля

Санкции являются частью тотальной гибридной войны, которая объявлена против России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Дипломат рассказал об особенностях гибридной войны.

«Та самая гибридная война со всеми составляющими — военной, экономической, культурной, медийной — началась задолго до нынешних событий, в чем в детской наивности признался господин [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг, который вчера заявил, что войну они начали готовить в 2014 году, то есть когда привели к власти неонацистов, русофобов и путчистов», — пояснил министр.

новость от 23 января

Ситуация, которая происходит сейчас на Украине, свидетельствует о том, что война между Западом и Россией уже не гибридная, а почти настоящая. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая", - заявил Лавров, слова которого приводит агентство РИА Новости.

Министр отметил, что западные страны готовились к этому конфликту в течение нескольких лет. По его словам, Запад хотел бы уничтожить все русское на Украине. Он отметил, что речь идет о множестве сфер, в том числе культуре и языке.

новость от 8 февраля

Проводимый Вашингтоном агрессивный курс и фактически развязанная против России гибридная война могут привести к прямому военному столкновению двух ядерных держав. Об этом заявил сегодня МИД России.

В заявлении по поводу ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления США о том, что России должно быть нанесено «стратегическое поражение» на Украине.

Куда «во все возрастающих объемах закачивается оружие и направляются инструкторы/наемники/военнослужащие из США и других стран-членов НАТО», заметили в МИД РФ.

Такое поведение, а также «нагнетаемая нынешней американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия, делают невозможным ведение дел «как обычно»», подчеркивается в заявлении.

«США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. На этом фоне требования Вашингтона обеспечить, несмотря ни на что, возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ откровенно циничны», - заметили в МИД России.

Москва считает неоправданными, несвоевременными и неуместными любые «позитивные знаки» или «шаги навстречу» в контексте выполнения ДСНВ, пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную политику. При этом российская сторона вновь подтвердила «свою неизменную приверженность ДСНВ как важному инструменту поддержания международной безопасности и стабильности» и призвала США пересмотреть свои действия.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он предусматривает сокращение развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, тяжелых бомбардировщиков, а также боезарядов для них. Действие Договора изначально было рассчитано на 10 лет и продлено в 2021 году.

При этом США и НАТО в 2021 году фактически проигнорировали предложения России по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.

новость от 17 февраля

Для возобновления отношений с Россией Европейский союз должен будет прекратить начатую против Москвы гибридную войну. Такое условие назвал и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, перед российским постпредством не стоит цель вернуть отношения с Евросоюзом на прежний уровень — выстраивать взаимодействие предстоит заново.

Постпредство РФ при ЕС

«Наша задача — тщательно проанализировать причины обрушения двустороннего сотрудничества, сделать соответствующие выводы и определить, исходя из российских внутриполитических приоритетов и международных интересов, каким мы бы хотели видеть наше сосуществование с Европейским союзом в будущем», — заявил Логвинов.

Глава постпредства также подчеркнул, что для начала Евросоюз должен показать, что прислушивается к позиции России и уважает ее национальные интересы.

«Любой разговор с нами в принципе возможен только после прекращения гибридной войны, которую ЕС ведет сегодня против России», — резюмировал он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о «войне Европы против России». В ведомстве позднее пояснили, что подобным образом министр хотела подчеркнуть намерение ЕС, НАТО и стран «Большой семерки» (G7) выступить единым фронтом против «российской агрессии».

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов описал свое видение внешнеполитического курса Вашингтона после завершения специальной военной операции РФ на Украине. Политик описал три варианта развития событий в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, США могут продолжить «перенапрягать» Россию на европейском фланге за счет усиления эксплуатации Молдавии, Румынии, Польши, Финляндии и прибалтийских государств, прилегающих к западным границам РФ.

В ином случае Вашингтон попробует поставить на паузу гибридную войну с РФ, которую они ведут на еврофронте, и перенесут акцент агрессии на Китай, а заодно и усилят давление на Россию и КНР через центральную Азию, предположил Климов.

Политик полагает, что американцы до осени 2024 года, когда в США планируются президентские выборы, поймут, что не смогут разобщить Москву с Пекином и попробуют ужесточить «колонизацию» экономически привлекательной Западной Европы, богатого ресурсами Африканского континента и представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одновременно «зачищая своих недругов на латиноамериканском «заднем дворе».

материал от 7 марта

Фальшивых новостей в информационном пространстве становится больше, но стоит ли им верить?

«МВД создаст в России добровольческие ударно-штурмовые батальоны» - новость под таким заголовком распространилась в этот понедельник, 6 марта, по телеграм-каналам и социальным сетям. Конечно, резонансное сообщение оказалось уткой — вскоре его опровергли и сами силовики, но поволновать народ оно успело. «Парламентская газета» рассказывает о том, откуда берутся этот и ему подобный фейки, как устроен враждебный нам «информационный фронт» и что нужно делать, чтобы отличить правду от зловредного вымысла.

«По западному образцу»

«Добровольческие ударно-штурмовые батальоны» — далеко не первый фейк, появившийся в российском интернет-пространстве за последнее время и, будем честны, уж точно далеко не самый креативный. Так, например, практически в один день с публикацией поддельного приказа Колокольцева в соцсетях распространились объявления о том, что ЧВК «Вагнер» призывает петербуржцев 8 марта выйти на массовый митинг против губернатора города Александра Беглова. 1 марта поволноваться пришлось жителям Ейска, Краснодарский край — местная администрация якобы задумала «эвакуировать» их на безопасную территорию. А незадолго до этого — в феврале — властям Анапы пришлось опровергать разлетевшуюся по Сети информацию о том, что в городе готовят инфраструктуру для приема беженцев из Крыма.

Кто публикует фейки? А тут все совсем сложно: за паническими, заведомо недостоверными, а порой и вовсе абсурдными псевдоновостями, по словам экспертов, стоят вполне себе четко организованные, профессиональные и методично действующие структуры.

«Сейчас основной массив фейков приходит в Россию с территории Украины, — пояснил «Парламентской газете» кандидат политических наук, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. — Его создатели — сотрудники так называемых ЦИПсО, Центров информационно-психологических операций. Это ведомственные структуры, которые финансируются непосредственно из государственного бюджета Украины и подчиняются напрямую министерству обороны. Они имеют свой штатный состав (причем в Сети неоднократно появлялись списки причастных лиц) — регламент работы и заработную плату».

Как отметил Григорьев, ЦИПсО существуют уже не первый год — их начали создавать задолго до начала специальной военной операции. По словам эксперта, к созданию центров приложили руку Великобритания и Соединенные Штаты, причем от последних они взяли организационную структуру и основные принципы работы. Более того, существование подобных центров, подчеркнул собеседник издания (только не украинских, разумеется, а местных, штатовских), даже отражено в новой версии военной доктрины США, представленной Пентагоном в октябре прошлого года. Ни подтвердить, ни опровергнуть это, впрочем, мы не в силах — полный текст доктрины является секретным и в открытом доступе не публикуется, а в имеющихся в распоряжении зарубежной прессы отрывках об «информационно-психологических операциях» ничего не говорится. Однако стоит отметить, что в предисловии к доктрине, написанном начальником штаба сухопутных войск США генералом Джеймсом МакКонвиллом, упоминаются некие «киберпространственные средства вооружения», которые якобы у Америки есть, но прежде в полевых условиях не использовались.

Не доверяй — проверяй

«В пользу того, что украинские ЦИПсО активно сотрудничают с «коллегами» из-за рубежа, говорит и то, как именно между ними налажено взаимодействие, — отметил эксперт. — Обратите внимание, все всегда происходит по одной и той же схеме: появляется какая-то вброшенная тема, она тут же подхватывается западными СМИ, соответствующими центрами распространения информации,а потом уже на нее как бы вынужденно, не в силах оставаться в стороне, реагируют высшие ведомства вроде ООН».

Есть сторонники у ЦИПсО и в России — как правило, это или «сочувствующие», или же люди, напрямую получающие финансирование от украинских или же иных иностранных структур. И, наконец, есть просто никем не контролируемые «всепропальцы», которые генерируют фейки не по злобе, а от незнания или паники.

Одним словом, враждебный информационный фронт, пожалуй, еще никогда не был таким плотным и суровым. Согласен с этим и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Идет полномасштабная гибридная война без всяких правил, и в этой войне информационный фронт имеет такое же значение, как, скажем, политический и экономический, — подчеркнул парламентарий. — Что же касается верификации фейков, какой-то нашей внутренней системы оценки правдивости написанного, то тут есть одно универсальное правило — смотрите на источник».

По словам Ющенко, чаще всего фейковая информация приходит от малоизвестных или вовсе никому не известных изданий или телеграм-каналов, а уже после начинает с бешеной скоростью распространяться в Сети.