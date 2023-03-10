Лавров обвинил Запад в желании вцепиться в Россию

«Ждали момента, чтобы это сделать, потому что Россия стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок, который набирает, может, не такую мощную экономическую силу, как Китай и Индия, но тем не менее остается в ряду ведущих экономик», — отметил министр.

По словам Лаврова, западный мир так настроен по отношению к России, потому что Москва по-прежнему сохраняет серьезные «морально-политические позиции» на международной арене и выступает с позиции справедливости.

Ранее Лавров рассказал, что Запад поставил развивающимся странам ультиматум и дал им обещание. По его словам, коллеги из развивающихся стран спрашивали у представителей Запада, что им дадут взамен, если они согласятся осудить Москву. «Знаете, какой ответ? "Мы вас не накажем"», — сказал он.