Лавров сравнил события в Грузии с Майданом

Ситуация в Грузии очень напоминает протесты на Майдане Незалежности на Украине в 2013 году. Выход людей на улицы в Грузии из-за законопроекта об иноагентах были лишь поводом для начала попытки силовой смены власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

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Как писала «Парламентская газета», 7 марта в Тбилиси начались массовые акции протеста после того, как парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Согласно документу, неправительственные организации должны были регистрироваться в реестре иноагентов, если финансируются более чем на 20 процентов на деньги, поступающие из-за рубежа. После массовых акций протеста правящая политическая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» 9 марта решила отозвать законопроект, однако оппозиция продолжила массовые выступления и теперь требует отставки правительства.

«Никаких сомнений нет, что закон о регистрации неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — заявил Лавров.

Министр также обратил внимание, что страны Запада имеют принципиально разное отношение к протестам в Грузии и Молдавии. Лавров назвал лицемерными высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по ситуации в Грузии.