В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
43 минуты назад

Джабаров: США не смогут сделать из Грузии Украину 2.0

Газета.Ruиещё 1

Американцам вряд ли удастся сделать из Грузии Украину 2.0 и разжечь второй фронт против России, заявил «Парламентской газете» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Запад «не потянет» столь же интенсивную поддержку еще одного враждебного к РФ государства.

Джабаров: США не смогут сделать из Грузии Украину 2.0
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейцы не будут тянуть Грузию, как они тянут Украину. Там другие задачи. Во-вторых, думаю, Вашингтон вряд ли сможет разжечь второй очаг, второй фронт против нас, понимая, что сами грузины воевать с Россией явно не захотят. <...> Та Грузия, которую мы любим, уважаем, она есть, она работающая. Она за нормальные отношения с нашей страной, и она больше», — отметил сенатор.

Он добавил, что протесты против грузинского парламента имеют единственную цель — свержение законного правительства и проведение досрочных выборов.

9 марта, власти Грузии решили отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», из-за которого в стране разразились массовые беспорядки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Политика,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий