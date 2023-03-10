Джабаров: США не смогут сделать из Грузии Украину 2.0

Американцам вряд ли удастся сделать из Грузии Украину 2.0 и разжечь второй фронт против России, заявил «Парламентской газете» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Запад «не потянет» столь же интенсивную поддержку еще одного враждебного к РФ государства.
«Европейцы не будут тянуть Грузию, как они тянут Украину. Там другие задачи. Во-вторых, думаю, Вашингтон вряд ли сможет разжечь второй очаг, второй фронт против нас, понимая, что сами грузины воевать с Россией явно не захотят. <...> Та Грузия, которую мы любим, уважаем, она есть, она работающая. Она за нормальные отношения с нашей страной, и она больше», — отметил сенатор.
Он добавил, что протесты против грузинского парламента имеют единственную цель — свержение законного правительства и проведение досрочных выборов.
9 марта, власти Грузии решили отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», из-за которого в стране разразились массовые беспорядки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».