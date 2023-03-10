Джабаров: США не смогут сделать из Грузии Украину 2.0

«Европейцы не будут тянуть Грузию, как они тянут Украину. Там другие задачи. Во-вторых, думаю, Вашингтон вряд ли сможет разжечь второй очаг, второй фронт против нас, понимая, что сами грузины воевать с Россией явно не захотят. <...> Та Грузия, которую мы любим, уважаем, она есть, она работающая. Она за нормальные отношения с нашей страной, и она больше», — отметил сенатор.