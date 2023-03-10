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1 час назад

Политолог оценил отношения РФ и Китая на фоне переизбрания Си Цзиньпина

Елена Прошина
Леонид Крутаковэксперт

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в разговоре с Рамблером прокомментировал переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР, а также оценил перспективы развития стратегического партнерства Пекина и Москвы.

Переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР прогнозировалось со стопроцентной уверенностью. В Китае ранее отменили ограничение срока пребывания лидера страны у власти, а на съезде КПК (Коммунистической партии Китая) было продемонстрировано единство в вопросе поддержки Си Цзиньпина. В стране реализуется общая программа партии, она была принята как единая стратегия развития Китая. И частью этой программы является стратегическое сближение с Россией. Си Цзиньпин и новый глава МИД Китая Цинь Ган ранее говорили о том, что не позволят США на этой украинской теме вбить клин в отношениях Пекина и Москвы.

Пекин кровно заинтересован в стратегическом союзе с Россией, вернее в ресурсах страны. Китай - энергодефицитная страна. Неслучайно они до сих пор делают ставку на уголь, который в стране занимает порядка 70 процентов в энергобалансе. У них нет прямого доступа к энергоресурсам. Долгое время Китай получал их по большей части из Персидского залива, а весь морской трафик контролирует Шестой флот ВМС США. Россия в этом смысле - единственный альтернативный источник для роста экономики Китая, которому нужно сохранять свое положение. Без России Китай долго не выстоит в противостоянии с США.

Но насколько мы сможем распорядиться этой зависимостью Китая от нас - это другой вопрос. Конвертируем ли мы ее опять, как в случае с Западом, в сырьевую зависимость и сырьевой придаток? Или же мы сможем выстроить отношения, которые позволят нам институционально развивать свою экономику?
Леонид Крутаков
Леонид КрутаковПолитолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ
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Говоря о нынешнем уровне отношений глав России и КНР - Владимира Путина и Си Цзиньпина, Крутаков назвал его "запредельным".

"Оба лидера отмечали, что сейчас нужно говорить не только об экономическом взаимовыгодном партнерстве стран, но и о стратегическом совпадении курсов и интересов Москвы и Пекина. В этом плане Россия и Китяй, несмотря на декларированный во внешнеполитической доктрине обоих государств внеблоковый статус, фактически уже создали блок. Страны фактически выстпают единым фронтом во внешнеполитических делах, в экономике", — отметил специалист.

Крутаков также поделился ожиданиями от планируемой встречи Путина и Си Цзиньпина.

"Встреча на таком уровне - это всегда символика. А переговоры Путина и Си Цзиньпина - это демонстрация единства. Если вспомнить последние визиты Путина в Китай, то это не были просто переговоры - президента сопровождала многочисленная делегация политиков и бизнесменов. В этих поездках заключали очень крупные контракты. Думаю, в этот раз будет то же самое", — заключил эксперт.

Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий срок. Он будет руководить страной еще пять лет. Си Цзиньпин стал первым в истории КНР председателем, избранным на третий срок.

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