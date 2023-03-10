Политолог оценил отношения РФ и Китая на фоне переизбрания Си Цзиньпина

Переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР прогнозировалось со стопроцентной уверенностью. В Китае ранее отменили ограничение срока пребывания лидера страны у власти, а на съезде КПК (Коммунистической партии Китая) было продемонстрировано единство в вопросе поддержки Си Цзиньпина. В стране реализуется общая программа партии, она была принята как единая стратегия развития Китая. И частью этой программы является стратегическое сближение с Россией. Си Цзиньпин и новый глава МИД Китая Цинь Ган ранее говорили о том, что не позволят США на этой украинской теме вбить клин в отношениях Пекина и Москвы.



Пекин кровно заинтересован в стратегическом союзе с Россией, вернее в ресурсах страны. Китай - энергодефицитная страна. Неслучайно они до сих пор делают ставку на уголь, который в стране занимает порядка 70 процентов в энергобалансе. У них нет прямого доступа к энергоресурсам. Долгое время Китай получал их по большей части из Персидского залива, а весь морской трафик контролирует Шестой флот ВМС США. Россия в этом смысле - единственный альтернативный источник для роста экономики Китая, которому нужно сохранять свое положение. Без России Китай долго не выстоит в противостоянии с США.



Но насколько мы сможем распорядиться этой зависимостью Китая от нас - это другой вопрос. Конвертируем ли мы ее опять, как в случае с Западом, в сырьевую зависимость и сырьевой придаток? Или же мы сможем выстроить отношения, которые позволят нам институционально развивать свою экономику?

Леонид Крутаков Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ