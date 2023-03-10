Политолог оценил отношения РФ и Китая на фоне переизбрания Си Цзиньпина

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в разговоре с Рамблером прокомментировал переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР, а также оценил перспективы развития стратегического партнерства Пекина и Москвы.
Говоря о нынешнем уровне отношений глав России и КНР - Владимира Путина и Си Цзиньпина, Крутаков назвал его "запредельным".
"Оба лидера отмечали, что сейчас нужно говорить не только об экономическом взаимовыгодном партнерстве стран, но и о стратегическом совпадении курсов и интересов Москвы и Пекина. В этом плане Россия и Китяй, несмотря на декларированный во внешнеполитической доктрине обоих государств внеблоковый статус, фактически уже создали блок. Страны фактически выстпают единым фронтом во внешнеполитических делах, в экономике", — отметил специалист.
Крутаков также поделился ожиданиями от планируемой встречи Путина и Си Цзиньпина.
"Встреча на таком уровне - это всегда символика. А переговоры Путина и Си Цзиньпина - это демонстрация единства. Если вспомнить последние визиты Путина в Китай, то это не были просто переговоры - президента сопровождала многочисленная делегация политиков и бизнесменов. В этих поездках заключали очень крупные контракты. Думаю, в этот раз будет то же самое", — заключил эксперт.
Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий срок. Он будет руководить страной еще пять лет. Си Цзиньпин стал первым в истории КНР председателем, избранным на третий срок.