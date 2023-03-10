Захарова высмеяла попытки Пентагона воспроизвести "гаванский синдром" у хорьков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на появившуюся в западных СМИ новость, о том, что Пентагон профинансировал эксперименты, целью которых является воспроизведение у животных так называемого «гаванского синдрома».
Она напомнила, что одна из версий американских специалистов гласила, что во всем виноваты российские спецслужбы, а вторая возлагала ответственность на сверчков.
«Чтобы выбрать между Россией и сверчками, оборонное ведомство США выделило Университету Уэйна в штате Мичиган грант в размере 750 тысяч денег. По мнению Пентагона, это поможет докопаться до истины», - отметила она.
При этом она подчеркнула, что представитель Пентагона не смогу пояснить журналистам, почему мозг американских дипломатов приравняли к мозгу хорьков, а не приматов.
Симптомами «гаванского синдрома» являются головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Впервые его случаи у американских дипломатов были зафиксированы на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году.
Ранее Мария Захарова отмечала, что США разрушают образ России как «империи зла» в выводах по «гаванскому синдрому».
1 марта стало известно, что разведсообщество США пришло к выводу, что «гаванский синдром», наблюдавшийся у американских должностных лиц в заграничных командировках, не связан с действиями «иностранных противников», к которым также причисляется Россия.