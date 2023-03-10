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33 минуты назад

Захарова высмеяла попытки Пентагона воспроизвести "гаванский синдром" у хорьков

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на появившуюся в западных СМИ новость, о том, что Пентагон профинансировал эксперименты, целью которых является воспроизведение у животных так называемого «гаванского синдрома».

Захарова высмеяла попытки Пентагона воспроизвести "гаванский синдром" у хорьков
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Она напомнила, что одна из версий американских специалистов гласила, что во всем виноваты российские спецслужбы, а вторая возлагала ответственность на сверчков.

«Чтобы выбрать между Россией и сверчками, оборонное ведомство США выделило Университету Уэйна в штате Мичиган грант в размере 750 тысяч денег. По мнению Пентагона, это поможет докопаться до истины», - отметила она.

При этом она подчеркнула, что представитель Пентагона не смогу пояснить журналистам, почему мозг американских дипломатов приравняли к мозгу хорьков, а не приматов.

Симптомами «гаванского синдрома» являются головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Впервые его случаи у американских дипломатов были зафиксированы на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году.

Ранее Мария Захарова отмечала, что США разрушают образ России как «империи зла» в выводах по «гаванскому синдрому».

1 марта стало известно, что разведсообщество США пришло к выводу, что «гаванский синдром», наблюдавшийся у американских должностных лиц в заграничных командировках, не связан с действиями «иностранных противников», к которым также причисляется Россия.

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