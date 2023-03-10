Отношения между Россией и Украиной в будущем неизбежны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что несмотря на «пропагандистское оболванивание» простых украинцев, двусторонние отношения между странами в будущем сохранятся, потому что «мы соседи». Россия и ранее много раз об этом говорила.

Песков также добавил, что несмотря на то, что в последнее время растет количество украинцев, выступающих за мирные переговоры, пока говорить о такой возможности преждевременно. При этом он подчеркнул, что несмотря на антироссийскую пропаганду, на Украине остались «ручейки трезвого мышления».