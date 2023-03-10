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1 час назад

В Кремле оценили будущие отношения России и Украины

Елена Прошина

Отношения между Россией и Украиной в будущем неизбежны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что несмотря на «пропагандистское оболванивание» простых украинцев, двусторонние отношения между странами в будущем сохранятся, потому что «мы соседи». Россия и ранее много раз об этом говорила.

Песков также добавил, что несмотря на то, что в последнее время растет количество украинцев, выступающих за мирные переговоры, пока говорить о такой возможности преждевременно. При этом он подчеркнул, что несмотря на антироссийскую пропаганду, на Украине остались «ручейки трезвого мышления».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров оценил перспективу переговоров с Украиной. По его словам, пока Россия не видит желания Киева на серьезный разговор. Он также подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский запретил поднимать эту тему. Кроме того, этот вопрос не хотят поднимать и западные партнеры Украины, так как все еще рассчитывают на поражение РФ на поле боя.

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