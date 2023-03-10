Путин первым среди мировых лидеров поздравил Си с переизбранием

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. Об этом сообщается на сайте Кремля

В своем поздравлении Путин назвал Си «дорогим другом» и передал ему «сердечные поздравления по случаю переизбрания».

10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали Си. Председатель КНР впервые в истории был избран на третий срок.

«Коммерсант» отмечает, что Путин поздравил Си первым среди мировых лидеров.

Путин отметил, что решение народных представителей говорит о признании заслуг Си и широкой поддержке его курса на «социально-экономическое развитие Китая и защиту национальных интересов».

Российский президент заявил, что в РФ высоко ценят личный вклад Си в «упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» двух стран.

«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах. Будем и дальше координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня», - подчеркнул Путин.