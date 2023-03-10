Захарова предложила наградить Зеленского «Оскаром»

«Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения „Оскара“, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в [сериале, где Зеленский сыграл президента] „Слуге народа“», — написала Захарова в telegram-канале.