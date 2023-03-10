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34 минуты назад

Россия раскроет переписку с Германией по взрывам на «Северных потоках»

Мария Иванова

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ опубликует переписку, касающуюся расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом он рассказал YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

Российский дипломат раскритиковал Германию, Данию и Швецию, заявив, что они отказались предоставлять России доступ к результатам расследований.

«Ведутся национальные расследования в нескольких странах - Дании, Швеции и Германии. И мы не привлечены к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. Они отказывают в любом доступе к информации, они отказывают [нам] в любом участии. Вопреки тому факту, что мы пострадавшая сторона и мы должны быть частью этого расследования», - подчеркнул Полянский.

По его словам, представители Дании, Швеции и Германии лишь направляют России письма с посылом «мы делаем, что считаем нужным, занимайтесь своими делами».

«Чтобы быть прозрачными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности ООН», - заявил дипломат.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

Welt: Германия решила скупить трубы “Северного потока – 2”

В феврале 2023-го о собственном расследовании рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

Позже The New York Times рассказала со ссылкой на разведку США, что в Вашингтоне считают причастной к взрывам «проукраинскую группу».

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