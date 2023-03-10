Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ опубликует переписку, касающуюся расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом он рассказал YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.
Российский дипломат раскритиковал Германию, Данию и Швецию, заявив, что они отказались предоставлять России доступ к результатам расследований.
«Ведутся национальные расследования в нескольких странах - Дании, Швеции и Германии. И мы не привлечены к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. Они отказывают в любом доступе к информации, они отказывают [нам] в любом участии. Вопреки тому факту, что мы пострадавшая сторона и мы должны быть частью этого расследования», - подчеркнул Полянский.
По его словам, представители Дании, Швеции и Германии лишь направляют России письма с посылом «мы делаем, что считаем нужным, занимайтесь своими делами».
«Чтобы быть прозрачными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности ООН», - заявил дипломат.
В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.
В феврале 2023-го о собственном расследовании рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена.
В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».
Позже The New York Times рассказала со ссылкой на разведку США, что в Вашингтоне считают причастной к взрывам «проукраинскую группу».