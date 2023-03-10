«Ведутся национальные расследования в нескольких странах - Дании, Швеции и Германии. И мы не привлечены к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. Они отказывают в любом доступе к информации, они отказывают [нам] в любом участии. Вопреки тому факту, что мы пострадавшая сторона и мы должны быть частью этого расследования», - подчеркнул Полянский.