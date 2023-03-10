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58 минут назад

Аксенов раскрыл судьбу квартиры Зеленского в Крыму

Мария Иванова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского передадут или малообеспеченной, или многодетной семье. Об этом сообщает РИА Новости.

Аксенов раскрыл судьбу квартиры Зеленского в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аксенов отметил, что пока квартиру Зеленского в доме на Южном берегу Крыма не национализировали. Он пообещал, что «и до нее руки дойдут.

«Квартира в итоге будет за кем-то из крымчан закреплена. <…> Не самоцель - у Зеленского отнять квартиру. Цель у нас - победить их», - подчеркнул глава Крыма.

Он добавил, что в первую очередь на полуострове решили национализировать объекты, «приносящие доход врагу». Аксенов отметил, что Зеленский свою квартиру не сдает.

В марте 2022-го Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов на Украине.

Позже Аксенов анонсировал национализацию имущества украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Под национализацию уже попало крымское имущество украинских миллиардеров Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

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Сообщалось, что в Крыму планируют национализировать и квартиру Зеленского. Квартиру площадью 129,8 квадратных метра Зеленский купил в 2013 году, ее стоимость оценивали в 160 тысяч долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе «Император» в Ливадии.

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