Аксенов раскрыл судьбу квартиры Зеленского в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского передадут или малообеспеченной, или многодетной семье. Об этом сообщает РИА Новости.

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Аксенов отметил, что пока квартиру Зеленского в доме на Южном берегу Крыма не национализировали. Он пообещал, что «и до нее руки дойдут.

«Квартира в итоге будет за кем-то из крымчан закреплена. <…> Не самоцель - у Зеленского отнять квартиру. Цель у нас - победить их», - подчеркнул глава Крыма.

Он добавил, что в первую очередь на полуострове решили национализировать объекты, «приносящие доход врагу». Аксенов отметил, что Зеленский свою квартиру не сдает.

В марте 2022-го Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов на Украине.

Позже Аксенов анонсировал национализацию имущества украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Под национализацию уже попало крымское имущество украинских миллиардеров Рината Ахметова и Игоря Коломойского.