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Председатель Госдумы Володин: Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объяснил, почему законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США.

Володин: "Грузия лишилась шанса на суверенитет"
© ТАСС

Спикер отметил, что у многих, кто слышал о событиях в Грузии, возникает вопрос: "Что же происходит, если какой-то законопроект об иностранных агентах смог привести к такому противостоянию?" Тем более, если такой же закон был принят в самих США 85 лет назад и работает до сих пор, добавил он.

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Володин объяснил, что рычагов управления миром у Вашингтона немного, и финансовый и военный рычаги несут большие риски для самих Штатов. В связи с этим предпочтительнее организация революций с использованием "мягкой силы" (финансирование оппозиции и т.п.). Поэтому государства, желающие стать суверенными, как объяснил парламентарий, принимают меры противодействия таким методам. Это запрет финансирования из-за рубежа внутриполитической деятельности или введение контроля за поступающими денежными средствами и деятельностью связанных с политикой НКО.

"В случае принятия закона об иноагентах Грузия получала право контроля за средствами, перечисляемыми в страну из-за рубежа, - продолжил разъяснение Володин, - на финансирование политических партий, а попросту говоря, оппозиции, СМИ, общественных организаций, формирующих антигрузинскую повестку". Таким образом, резюмировал он, именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения.

В этом контексте законопроект об иноагентах мешал США, потому что ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны.

Протестующие в Тбилиси отказались принять уступку власти

"Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет", - подчеркнул председатель Госдумы. Он пожелал Грузии все же состояться как суверенное государство.

Напомним, что в Тбилиси с 7 марта проходят акции протеста с участием нескольких тысяч человек в связи с принятием в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. После двух дней волнений были задержаны свыше 130 человек. Впоследствии правящая партия решила отозвать законопроект.

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