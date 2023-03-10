Постпредство РФ сообщило об исключении "мирного плана" Зеленского из резолюции ГА ООН

Запад значительно смягчил резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН против России, исключив из нее даже план президента Украины Владимира Зеленского, чтобы документ набрал максимальное количество голосов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive, пишет ТАСС.
Он указал, что первоначальный вариант резолюции был урезан, ожидания Украины и стран Запада отошли на второй план. Белоруссия предложила такие поправки, с которыми могла бы согласиться даже сама Россия, настолько «беззубым» стал документ, подчеркнул Полянский. Редактирование было необходимо, так как авторы хотели добиться максимальной поддержки резолюции, однако в итоге ее одобрили даже меньше стран, чем они изначально рассчитывали.
«Я думаю, даже президент Зеленский не знал текста этой резолюции, поскольку сказал итальянскому журналисту перед голосованием, что Генеральная Ассамблея поддержит его мирный план», — заявил Полянский. Он указал, что «мирный план» Зеленского по итогу не вошел в финальную версию резолюции, так как многие страны сочли его неконструктивным и ультимативным.
Агентство напоминает, что Запад принял резолюцию, направленную на достижение мира: ее поддержала 141 страна, 7 выступили против, 32 воздержались.