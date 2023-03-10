В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
18 минут назад

Постпредство РФ сообщило об исключении "мирного плана" Зеленского из резолюции ГА ООН

Елена Прошина

Запад значительно смягчил резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН против России, исключив из нее даже план президента Украины Владимира Зеленского, чтобы документ набрал максимальное количество голосов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive, пишет ТАСС.

Постпредство РФ сообщило об исключении "мирного плана" Зеленского из резолюции ГА ООН
Фото: 

Он указал, что первоначальный вариант резолюции был урезан, ожидания Украины и стран Запада отошли на второй план. Белоруссия предложила такие поправки, с которыми могла бы согласиться даже сама Россия, настолько «беззубым» стал документ, подчеркнул Полянский. Редактирование было необходимо, так как авторы хотели добиться максимальной поддержки резолюции, однако в итоге ее одобрили даже меньше стран, чем они изначально рассчитывали.

«Я думаю, даже президент Зеленский не знал текста этой резолюции, поскольку сказал итальянскому журналисту перед голосованием, что Генеральная Ассамблея поддержит его мирный план», — заявил Полянский. Он указал, что «мирный план» Зеленского по итогу не вошел в финальную версию резолюции, так как многие страны сочли его неконструктивным и ультимативным.

Агентство напоминает, что Запад принял резолюцию, направленную на достижение мира: ее поддержала 141 страна, 7 выступили против, 32 воздержались.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий