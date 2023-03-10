Постпредство РФ сообщило об исключении "мирного плана" Зеленского из резолюции ГА ООН

Запад значительно смягчил резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН против России, исключив из нее даже план президента Украины Владимира Зеленского, чтобы документ набрал максимальное количество голосов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive, пишет ТАСС .

Он указал, что первоначальный вариант резолюции был урезан, ожидания Украины и стран Запада отошли на второй план. Белоруссия предложила такие поправки, с которыми могла бы согласиться даже сама Россия, настолько «беззубым» стал документ, подчеркнул Полянский. Редактирование было необходимо, так как авторы хотели добиться максимальной поддержки резолюции, однако в итоге ее одобрили даже меньше стран, чем они изначально рассчитывали.