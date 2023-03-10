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Миссия РФ при ООН: поставка истребителей Киеву ознаменует прямое участие НАТО в конфликте

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Возможная поставка истребителей Украине приведет к прямой вовлеченности НАТО в конфликт, в частности посредством предоставления аэродромов. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.

Миссия РФ при ООН: поставка истребителей Киеву ознаменует прямое участие НАТО в конфликте
© РИА Новости

"Много показателей того, что Запад не желает принять реальность, они хотят эскалации ситуации, отправлять все новые и новые вооружения, - сказал дипломат. - Сейчас было решение направить танки, что, конечно, не изменит ситуацию на поле боя. Затем некоторые говорят о самолетах".

"Самолеты будут подразумевать много вещей, это может означать прямую вовлеченность стран НАТО для обслуживания техники, [предоставления] аэродромов, поскольку на Украине не так много аэродромов, которые могут быть использованы, - отметил Полянский. - Представьте, что эти самолеты взлетают из Польши, входят в небо Украины и возвращаются в Польшу на обслуживание. Будет ли тогда Польша вовлечена [в конфликт]? Я думаю, да. Прямая вовлеченность".

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