Миссия РФ при ООН: поставка истребителей Киеву ознаменует прямое участие НАТО в конфликте

Возможная поставка истребителей Украине приведет к прямой вовлеченности НАТО в конфликт, в частности посредством предоставления аэродромов. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive .

"Много показателей того, что Запад не желает принять реальность, они хотят эскалации ситуации, отправлять все новые и новые вооружения, - сказал дипломат. - Сейчас было решение направить танки, что, конечно, не изменит ситуацию на поле боя. Затем некоторые говорят о самолетах".

"Самолеты будут подразумевать много вещей, это может означать прямую вовлеченность стран НАТО для обслуживания техники, [предоставления] аэродромов, поскольку на Украине не так много аэродромов, которые могут быть использованы, - отметил Полянский. - Представьте, что эти самолеты взлетают из Польши, входят в небо Украины и возвращаются в Польшу на обслуживание. Будет ли тогда Польша вовлечена [в конфликт]? Я думаю, да. Прямая вовлеченность".