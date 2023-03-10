Постпредство РФ: западные версии по "Северным потокам" отвлекают внимание от реальности

"Что касается последней информации, то не хотел бы вдаваться в детали. Я думаю, очевидно, что это, скорее всего, попытка отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся на этой неделе публикации в западных СМИ о том, что к диверсиям могла быть причастна некая проукраинская группировка.