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47 минут назад

Российский дипломат заявила о неприкосновенности права вето в СБ ООН

Елена Прошина

ООН должен сохранять неприкосновенный статус и полномочия постоянных членов (Великобритания, Франция, США, Россия, Китай) при любой форме Совета безопасности. Такое заявление сделала советник постоянного представительства РФ Дина Гильмутдинова на заседании Генеральной ассамблеи, передает РИА Новости.

Российский дипломат заявила о неприкосновенности права вето в СБ ООН
Фото: ТАССТАСС

Она напомнила, что в последние годы члены Совета Безопасности стали чаще жаловаться на применение Россией своего права вето, считая, что оно используется неоправданно. Гильмутдинова подчеркнула, что совершенствование рабочих методов Совета безопасности не должно происходить без учета мнений всех членов ООН, хотя ведущая роль все равно остается за ним.

Она считает, что при любых вариантах развития Совета Безопасности статус и полномочия постоянных членов меняться не должны, включая право вето.

Гильмутдинова указала, что это право вето — «краеугольный камень архитектуры ООН». Без него вся конструкция рухнет. Именно право вето стимулирует членов Совета Безопасности искать сбалансированные решения и идти на компромиссы.

«Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от втягивания в сомнительные авантюры», — указала Гильмутдинова. Она добавила, что без него Совет станет органом, принимающим решения на основании навязанной условным большинством политической линии в международных отношениях. Поэтому критиковать надо не само право вето, а неготовность некоторых членов Совета принимать во внимание мнение других, заключила Гильмутдинова.

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