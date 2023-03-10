Российский дипломат заявила о неприкосновенности права вето в СБ ООН

«Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от втягивания в сомнительные авантюры», — указала Гильмутдинова. Она добавила, что без него Совет станет органом, принимающим решения на основании навязанной условным большинством политической линии в международных отношениях. Поэтому критиковать надо не само право вето, а неготовность некоторых членов Совета принимать во внимание мнение других, заключила Гильмутдинова.