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22 минуты назад

Захарова: поведение западных дипломатов на 52-й сессии Совета ООН убивает профессию

ТАСС

Поведение дипломатов стран коллективного Запада, покинувших выступление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, убивает профессию. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарову возмутило поведение западных дипломатов на сессии Совета ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это провокация. И такое поведение западных дипломатов, безусловно, просто убивает [данную] профессию, все это вызывает сожаление и удручает, потому что состояние дипломатии на сегодняшний день в западном исполнении и так печальное", - сказала она, в ответ на просьбу прокомментировать данную ситуацию.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "все это является лишним свидетельством неспособности принять другую точку зрения, а это уже привело к градусу политизации и обострению конфронтации при обсуждении актуальных вопросов в области поощрения и защиты прав человека".

Политика,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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