Захарову возмутило поведение западных дипломатов на сессии Совета ООН

"Это провокация. И такое поведение западных дипломатов, безусловно, просто убивает [данную] профессию, все это вызывает сожаление и удручает, потому что состояние дипломатии на сегодняшний день в западном исполнении и так печальное", - сказала она, в ответ на просьбу прокомментировать данную ситуацию.