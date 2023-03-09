Захарову возмутило поведение западных дипломатов на сессии Совета ООН

Поведение дипломатов стран коллективного Запада, покинувших выступление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, убивает профессию. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это провокация. И такое поведение западных дипломатов, безусловно, просто убивает [данную] профессию, все это вызывает сожаление и удручает, потому что состояние дипломатии на сегодняшний день в западном исполнении и так печальное", - сказала она, в ответ на просьбу прокомментировать данную ситуацию.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что "все это является лишним свидетельством неспособности принять другую точку зрения, а это уже привело к градусу политизации и обострению конфронтации при обсуждении актуальных вопросов в области поощрения и защиты прав человека".