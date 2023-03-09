Захарова назвала причину терактов со стороны Киева

Западное покровительство и науськивание стоят за волной терактов и попыток соответствующих злонамеренных действий Киева, что явно прослеживается ввиду отсутствия порицания со стороны Запада, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.