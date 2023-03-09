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13 минут назад

Захарова назвала причиной терактов со стороны Киева "западное науськивание"

ТАСС

Западное покровительство и науськивание стоят за волной терактов и попыток соответствующих злонамеренных действий Киева, что явно прослеживается ввиду отсутствия порицания со стороны Запада, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала причину терактов со стороны Киева
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На вопрос, стоит ли западное покровительство за волной терактов и их попыток со стороны Украины против РФ, представитель МИД ответила утвердительно.

"Конечно, не просто западное покровительство, а западное науськивание.

Захарова заявила о «ползучем завоевании Украины» Польшей

Оно безмолвное с точки зрения публичности, но оно абсолютно явно считывается в связи с отсутствием негативной реакции на экстремистские, террористические выходки киевского режима", - отметила дипломат.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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