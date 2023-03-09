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49 минут назад

Лавров раскрыл подробности обмена пленными с Украиной

Елена Прошина

Саудовская Аравия и другие арабские страны содействовали в переговорах по обмене пленными между РФ и Украиной, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что договоренностей удалось достичь после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

«В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать», - сказал министр.

В России отреагировали на отказ Киева соблюдать условия обмена пленными

Напомним, во вторник в Россию были возвращены 90 российских военнослужащих. В сети распространилось видео возвращения бойцов. На кадрах видно, как военным оказывают медицинскую помощь. Также им выдали комплекты с необходимой одеждой. При необходимости освобожденным будет оказана психологическая помощь.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,
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