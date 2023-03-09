"Хороший и полезный разговор [состоялся] с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко. Мы обсудили все важные двусторонние вопросы, и я отдельно проинформировал Его Превосходительство о ситуации в Косово и Метохии и позиции Сербии, - подчеркнул сербский лидер в преддверии обращения к нации. - Сербия продолжит поддерживать корректные отношения с Российской Федерацией".