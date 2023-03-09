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1 час назад

Вучич заявил, что Сербия продолжит поддерживать "корректные отношения" с Россией

ТАССиещё 1

Сербия продолжит поддерживать "корректные отношения" с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по результатам встречи с послом России Александром Боцан-Харченко в четверг в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Хороший и полезный разговор [состоялся] с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко. Мы обсудили все важные двусторонние вопросы, и я отдельно проинформировал Его Превосходительство о ситуации в Косово и Метохии и позиции Сербии, - подчеркнул сербский лидер в преддверии обращения к нации. - Сербия продолжит поддерживать корректные отношения с Российской Федерацией".

Политика,Видео,Александар Вучич,
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