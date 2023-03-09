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1 час назад

Кадыров рассказал о разработанном батальоном «Запад-Ахмат» уникальном дроне

Елена Прошина

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ самостоятельно разработали новый уникальный дрон-камикадзе, который может точечно атаковать как живую силу противника, так и его боевую технику. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил о разработанном чеченским батальоном дроне-камикадзе
Фото: ТАССТАСС

По его словам, солдаты постоянно ищут наиболее эффективные методы ведения боя. Например, он рассказал о новом дроне, который прост в использовании, но работоспособен. Первый эксперимент уже доказал его эффективность.

«Мне приятно, что наши бойцы постоянно совершенствуют свои навыки и буквально на коленке собирают подобного рода боевые аппараты. В дальнейшем мы наладим четкий обмен опытом с другими подразделениями», - написал Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал, что Чеченская республика недавно направила в зону спецоперации новую партию добровольцев. Сообщалось, что солдаты обладают отличными боевыми способностями и различными квалификациями, которые пользуются большим спросом.

Политика,Армия,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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