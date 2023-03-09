Лавров назвал позорными расследования СМИ подрыва «Северных потоков»

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, тем кто «припихивает» версию о причастности некоего украинского олигарха к теракту на «Северных потоках», должно быть стыдно. Об этом пишет ТАСС.
По словам министра, необходимо настаивать на проведении честного, объективного расследования, чтобы настоящие виновники взрывов не ушли от ответственности.
«Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха - я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные СМИ», - заявил Лавров.
При этом ситуация требует активного интереса со стороны ООН, однако организация демонстрирует полную пассивность и отстраненность. Так, по мнению Лаврова, генсек «отлынивает» от реакции на вопросы прессы относительно последнего расследования теракта.
При этом министр подчеркнул, что такую активность ООН проявляет в связи с «сомнительными» идеями по поводу демилитаризации Запорожской АЭС.
Ранее появившуюся информацию о подрыве трубопроводов некоей «проукраинской группировкой» раскритиковал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал эту версию «тупой американской пропагандой», в которую не поверили даже простые европейцы.