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26 минут назад

Лавров осудил попытки переложить ответственность за подрывы «Северных потоков»

Елена Прошина

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, тем кто «припихивает» версию о причастности некоего украинского олигарха к теракту на «Северных потоках», должно быть стыдно. Об этом пишет ТАСС.

Лавров назвал позорными расследования СМИ подрыва «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, необходимо настаивать на проведении честного, объективного расследования, чтобы настоящие виновники взрывов не ушли от ответственности.

«Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха - я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные СМИ», - заявил Лавров.

При этом ситуация требует активного интереса со стороны ООН, однако организация демонстрирует полную пассивность и отстраненность. Так, по мнению Лаврова, генсек «отлынивает» от реакции на вопросы прессы относительно последнего расследования теракта.

В Кремле высказались о причастности украинцев к подрывам «Северных потоков»

При этом министр подчеркнул, что такую активность ООН проявляет в связи с «сомнительными» идеями по поводу демилитаризации Запорожской АЭС.

Ранее появившуюся информацию о подрыве трубопроводов некоей «проукраинской группировкой» раскритиковал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал эту версию «тупой американской пропагандой», в которую не поверили даже простые европейцы.

Политика,Сергей Лавров,Дмитрий Медведев,МИД России,ООН,Совет безопасности РФ,
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