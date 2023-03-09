Путин поразился хищениям с "Пушкинских карт"

Президент России Владимир Путин поразился мошенническим схемам с "мертвыми душами", которые применялись для присвоения средств с "Пушкинских карт" и программы туристического кешбэка. О таких преступлениях главе государства в четверг доложил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

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"Что не сделаешь - везде жулики появляются", - констатировал президент, покачав головой.

Как рассказал Чиханчин, была выявлена преступная группа, которая через подставных людей присвоила 100 млн рублей программы "Пушкинская карта".

"Каким образом?" - спросил Путин. "Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было", - пояснил глава Росфинмониторинга. "Мертвые души?" - уточнил президент. Чиханчин ответил утвердительно.

По словам руководителя службы, сейчас обвиняемые и их активы арестованы, работа ведется совместно с ФСБ.

"Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком", - добавил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга заметил, что "где появляется бюджет, обязательно появляется преступник". На реплику Путина про жуликов Чиханчин заверил, что служба работает "в этом направлении".