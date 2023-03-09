Лавров: ООН уходит от реакции по поводу ситуации вокруг "Северных потоков"

"Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это (взрывы на газопроводах - прим. ТАСС) дело рук некоего украинского олигарха - я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.