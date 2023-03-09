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1 час назад

Лавров: ООН уходит от реакции по поводу ситуации вокруг "Северных потоков"

ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал стыдными попытки западных СМИ переложить вину за взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" на некоего украинского олигарха.

Лавров: ООН уходит от реакции по поводу ситуации вокруг "Северных потоков"
Фото: ТАССТАСС

"Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это (взрывы на газопроводах - прим. ТАСС) дело рук некоего украинского олигарха - я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Генсек ООН и его сотрудники всячески уходят от реакции по поводу ситуации вокруг "Северных потоков", заявил Лавров. По его словам, виновные в терактах не должны уйти от ответственности.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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