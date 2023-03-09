В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Путин подписал указ о присвоении 71-й зенитной ракетной бригаде наименования «гвардейская»

Вечерняя Москваиещё 5

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 71-й зенитной ракетной бригаде и 266 отдельному штурмовому авиационному полку почетного наименования «гвардейские». Соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг, 9 марта, на официальном портале правовой информации.

Путин присвоил наименование "гвардейская" 71-й зенитной ракетной бригаде
Фото:  Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— Присвоить 71 зенитной ракетной бригаде почетно наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 71 гвардейской зенитной ракетной бригадой, — говорится в документе.

Также 266 отдельному штурмовому авиационному полку в свою очередь присвоили наименование «гвардейсткий».

Указы вступают в силу со дня его подписания.

В конце февраля глава государства подписал указ, согласно которому 53-й зенитной ракетной бригаде также было присвоено наименование «гвардейская». Подразделение отличилось «массовым героизмом и отвагой, стойкостью и мужеством, проявленными личным составом в боевых действиях».

Кроме того, глава государства подписал документ о присвоении звания Героя России старшине Алмазу Сафину посмертно.

В конце 2022 года Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

Политика,Армия,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий