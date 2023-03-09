Путин присвоил наименование "гвардейская" 71-й зенитной ракетной бригаде

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 71-й зенитной ракетной бригаде и 266 отдельному штурмовому авиационному полку почетного наименования «гвардейские». Соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг, 9 марта, на официальном портале правовой информации.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— Присвоить 71 зенитной ракетной бригаде почетно наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 71 гвардейской зенитной ракетной бригадой, — говорится в документе.

Также 266 отдельному штурмовому авиационному полку в свою очередь присвоили наименование «гвардейсткий».

Указы вступают в силу со дня его подписания.

В конце февраля глава государства подписал указ, согласно которому 53-й зенитной ракетной бригаде также было присвоено наименование «гвардейская». Подразделение отличилось «массовым героизмом и отвагой, стойкостью и мужеством, проявленными личным составом в боевых действиях».

Кроме того, глава государства подписал документ о присвоении звания Героя России старшине Алмазу Сафину посмертно.