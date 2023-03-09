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44 минуты назад

Песков заявил, что у России до сих пор много вопросов по реализации зерновой сделки

ТАССиещё 5

Москва намерена и далее ставить вопрос о корректной реализации зерновой сделки, в том числе второй ее части, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: у России есть вопросы по реализации зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

"Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна. И, конечно, вопросы по второй части договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос", - сказал он в ответ на вопрос, как в Москве оценивают зерновую сделку, каковы перспективы ее продления или отказа от этого механизма.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия. Российские власти неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется.

В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.

Политика,Дмитрий Песков,
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