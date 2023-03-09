Песков: у России есть вопросы по реализации зерновой сделки

"Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна. И, конечно, вопросы по второй части договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос", - сказал он в ответ на вопрос, как в Москве оценивают зерновую сделку, каковы перспективы ее продления или отказа от этого механизма.